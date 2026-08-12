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Ce au găsit inspectorii prin localurile de pe litoral. Peste 200 kg de mâncare retrase și amenzi usturătoare
ANSVSA
Publicat12 aug. 2026, 11:21
SursăRealitatea.net
Inspectorii ANSVSA au găsit numeroase nereguli în restaurante, magazine și alte unități alimentare de pe litoral. În doar o săptămână au fost aplicate amenzi de peste 368.000 de lei, nouă unități au fost închise temporar sau definitiv, iar peste 200 de kilograme de alimente au fost scoase de la vânzare.
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