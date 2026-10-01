Grevă la salubritatea din Deva: angajații nu au mai ridicat gunoiul! Acuzații privind salariile întârziate

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 oct. 2026, 16:12

Angajații operatorului de salubritate din Deva au refuzat joi, 1 octombrie, să înceapă colectarea deșeurilor menajere. Muncitorii reclamă întârzieri la plata salariilor, în timp ce compania invocă și lipsa unor resurse necesare pentru activitate.

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