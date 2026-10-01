Grevă la salubritatea din Deva: angajații nu au mai ridicat gunoiul! Acuzații privind salariile întârziate

Angajații operatorului de salubritate din Deva au refuzat joi, 1 octombrie, să înceapă colectarea deșeurilor menajere. Muncitorii reclamă întârzieri la plata salariilor, în timp ce compania invocă și lipsa unor resurse necesare pentru activitate.
Primăria Deva a fost notificată în dimineața zilei de joi că angajații S.C. Supercom S.A. – Sucursala Hunedoara au oprit activitatea. În consecință, colectarea deșeurilor menajere din municipiu nu s-a mai făcut conform programului.
Potrivit informării transmise municipalității, operatorul susține că întârzierile salariale ar fi legate de faptul că anumite unități administrativ-teritoriale nu și-ar fi achitat facturile. Compania a mai invocat lipsa combustibilului și a pieselor de schimb necesare pentru desfășurarea activității.
Primăria spune că și-a plătit facturile
Municipalitatea din Deva respinge însă ideea că situația ar fi fost provocată de neplata obligațiilor sale. Primăria susține că este cu plățile la zi către operatorul de salubritate și că și-a achitat obligațiile conform contractului.
Reprezentanții administrației locale au cerut companiei să ia măsuri pentru reluarea cât mai rapidă a colectării și pentru recuperarea eventualelor întârzieri. Primăria anunță că monitorizează situația și menține legătura cu operatorul pentru soluționarea problemei.