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Bărbat prins sub tractor pe un câmp din Hunedoara. A fost solicitat elicopterul SMURD

FOTO: ISU Hunedoara/Colaj Realitatea PLUS

FOTO: ISU Hunedoara/Colaj Realitatea PLUS

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 9 iul. 2026, 18:19

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, din comuna Lăpugiu de Sus, județul Hunedoara, și-a văzut moartea cu ochii după ce un tractor s-a răsturnat peste el pe un câmp aflat la marginea satului. Victima a suferit traumatisme la nivelul picioarelor și a fost preluată de un elicopter SMURD, care a transportat-o de urgență la spital.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara a transmis că până la sosirea echipajelor de salvatori de la subunitățile de pompieri din Ilia și Dobra, sătenii au reușit să-l extragă pe bărbat de sub tractor. Ulterior, victima a primit primul ajutor medical de la paramedicii sosiți la caz.

Reprezentanții instituției au subliniat că pentru operativitate, tânărul a fost preluat de un elicopter SMURD venit de la baza din Caransebeș și transportat la spitalul din Deva, pentru îngrijiri medicale de specialitate.

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