Alerta de furtună i-a adus eliminarea din Bac. Un elev din Hunedoara a fost dat afară din examen după ce i-a sunat telefonul în sală

Un elev de la un liceu din Valea Jiului a fost eliminat din examenul de Bacalaureat după ce telefonul mobil pe care îl avea asupra sa a emis un semnal sonor în timpul probei de evaluare a competențelor lingvistice. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar, dispozitivul ar fi primit o avertizare RO-ALERT privind fenomene meteo periculoase în județul Hunedoara.

Incidentul s-a petrecut joi, în timpul desfășurării examenului. Chiar dacă alarma ar fi fost declanșată automat de sistemul de avertizare, simpla prezență a telefonului în sala de examen reprezintă o încălcare a regulamentului.

Inspectorul școlar general, Maria Ștefănie, a precizat că este pentru prima dată când se confruntă cu o astfel de situație. Consecințele sunt însă aceleași prevăzute de regulament: elevul a fost eliminat din examen și nu va putea participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar au reamintit că elevii au fost informați în repetate rânduri despre regulile examenului, inclusiv în cadrul simulărilor organizate înaintea sesiunii oficiale.

Autoritățile școlare subliniază că niciun candidat nu are voie să intre în sala de examen cu telefon mobil sau alte dispozitive electronice, indiferent dacă acestea sunt folosite sau nu în timpul probei.