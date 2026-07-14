Azil ilegal într-un apartament din Hunedoara! Cinci persoane vulnerabile, găsite de polițiști

Publicat 14 iul. 2026, 08:09 Sursă Realitatea PLUS

Un tânăr de 25 de ani din Hunedoara a fost reținut de polițiști după ce ar fi îngrijit ilegal cinci persoane vulnerabile într-un apartament de la parterul unui bloc. Oamenii, cu vârste între 50 și 86 de ani, aveau probleme medicale și aveau nevoie de îngrijire specializată.

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