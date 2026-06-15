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Accident pe Autostrada Vestului, în zona Aurel Vlaicu

FOTO: DRDP Timiș

FOTO: DRDP Timiș

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 15 iun. 2026, 08:57

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs duminică seară, 14 iunie 2026, pe Autostrada Vestului.

Evenimentul a avut loc în zona localității Aurel Vlaicu, din județul Hunedoara, pe sensul de circulație Sibiu–Deva. În urma impactului, una dintre mașini a fost proiectată în afara carosabilului și a ajuns în șanț, unde s-a izbit de piciorul unui pod.

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara au transmis că, în zona accidentului, circulația s-a desfășurat cu restricții până aproape de miezul nopții, potrivit opiniatimisoarei.ro.

Măsura a fost necesară pentru intervenția echipelor și pentru desfășurarea cercetărilor în siguranță.

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