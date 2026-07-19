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Actualitate· 1 min citire
Mare atenție, șoferi! Trafic aglomerat pe A1 între Nădlac şi Deva. Rutele alternative recomandate de polițiști
FOTO: Arhivă
Publicat19 iul. 2026, 14:07
SursăRealitatea.Net
Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate, duminică după-amiază, pe autostrada A1, între Nădlac și Deva, pe sensul de mers către Deva, din cauza valorilor ridicate de trafic și a capacității reduse de preluare a autovehiculelor pe tronsonul Margina–Coșevița al DN68A. Polițiștii le recomandă șoferilor care tranzitează zona să utilizeze rute alternative.
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