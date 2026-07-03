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Bărbat dispărut în Timiș, căutat de familie și polițiști

Foto: Facebook/Raul Popadineți

Foto: Facebook/Raul Popadineți

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 3 iul. 2026, 08:40

Valentin Todorescu, un bărbat în vârstă de 36 de ani, este căutat de familie și de polițiști după ce a dispărut luni seara, 29 iunie, din zona orașului Gătaia, județul Timiș.

Potrivit informațiilor publicate, acesta ar fi plecat voluntar de la spitalul din Gătaia, iar de atunci nu a mai putut fi contactat.

Bărbatul are aproximativ 1,75 metri înălțime, 65 de kilograme, păr șaten până la nivelul umerilor, față ovală și ochi căprui. La momentul dispariției purta pantaloni scurți negri și șlapi negri. De asemenea, are un tatuaj colorat pe mâna dreaptă.

Polițiștii desfășoară căutări pe raza județului Timiș, iar familia a transmis că Valentin este o persoană vulnerabilă. Îngrijorarea este cu atât mai mare în contextul temperaturilor extreme din ultimele zile și al faptului că acesta nu are telefon asupra sa. Persoanele care l-au văzut sau au informații despre el sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

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