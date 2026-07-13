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Misiune contracronometru pentru salvamontiștii din Hunedoara. Trei turiști din Ungaria, salvați după ce s-au rătăcit în Masivul Retezat
FOTO: Salvamont Hunedoara
Publicat13 iul. 2026, 11:58
SursăRealitatea.Net
Trei turiști din Ungaria, rătăciți în Masivul Retezat și aflați într-o stare avansată de epuizare, au fost salvați în noaptea de duminică spre luni de o echipă a Serviciului Public Județean Salvamont Hunedoara. Operațiunea de intervenție a durat mai multe ore și s-a încheiat cu succes.
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