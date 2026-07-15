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Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce mâncăm mai mult când suntem stresați?
Stresul ridică nivelul de cortizol, iar creierul caută rapid o recompensă ușoară — de-aici pofta bruscă de dulce sau de sărat, chiar și fără foame reală. Nicole Păcuraru explică, la Realitatea Medicală, ce se întâmplă exact în corp când stresul ne împinge spre frigider și cum deosebim foamea adevărată de cea emoțională.
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