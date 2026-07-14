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Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne schimbă starea vremea?
De ce ne influențează vremea starea de spirit și nivelul de energie? Află explicațiile specialiștilor și cum îți poți proteja sănătatea în fața schimbărilor bruște de temperatură, la Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru.
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