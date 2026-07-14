Sanatate· 1 min citire

Italia: Al treilea val de caniculă din acest an, cu temperaturi de 45 de grade

Caniculă Italia

Caniculă Italia

Scris deStoica Marian
Publicat14 iul. 2026, 14:20
Sursărealitatea.net

Italia trece prin cel de-al treilea val de caniculă din acest an, cu o creștere a alertelor cod roșu și portocaliu.

Miercuri este în vigoare un cod roşu de caniculă, cu risc pentru sănătatea populaţiei, în şapte oraşe italiene: Florenţa, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma şi Torino.

Pe insula Sardinia este prognozată pentru miercuri o temperatură maximă de 45 de grade Celsius.

De asemenea, miercuri este în vigoare un cod portocaliu de caniculă pentru alte nouă oraşe, ceea ce înseamnă că temperaturile şi condiţiile meteorologice ar putea avea efecte negative asupra sănătăţii populaţiei, în special în rândul persoanelor vulnerabile. Oraşele vizate sunt: Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona şi Viterbo, conform celui mai recent buletin informativ privind acest val de căldură, emis de Ministerul Sănătăţii.

Italia se confruntă cu o căldură extremă din cauza unui puternic anticiclon african care împinge aerul cald direct peste Marea Mediterană. Acest sistem de înaltă presiune, combinat cu schimbările climatice mai ample provocate de activităţile umane, care determină valuri de căldură mai frecvente şi mai intense în sudul Europei, a ridicat temperaturile cu mult peste mediile sezoniere.

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