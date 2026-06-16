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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni pe Adrian Veștea și Sorin Grindeanu. Discuții cruciale după complotul Bolojan-Fritz-UDMR - SURSE
Nicușor Dan, Adrian Vaștea
Premierul desemnat Adrian Veștea și liderul PSD Sorin Grindeanu au fost chemați astăzi de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, totul după ce UDMR a anunțat că nu va susține executivul, spun surse Realitatea Plus.
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