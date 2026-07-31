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Economie· 2 min citire
Eurostat: Rata inflaţiei a urcat până la 2,9% în iulie, sporind şansele ca BCE să majoreze dobânda
Rata inflației
Publicat31 iul. 2026, 13:29
Sursărealitatea.net
Rata anuală a inflaţiei în zona euro a urcat până la 2,9% în iulie, de la 2,8% luna precedentă, în linie cu previziunile analiştilor, potrivit unei estimări preliminare publicate vineri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat), transmite Reuters.
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