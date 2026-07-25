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Actualitate· 1 min citire
Alertă din nou în România. A doua dronă doborâtă în numai două zile, la 10 kilometri de Sfântu Gheorghe. Anunțul lui Nicușor Dan
Dronă
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că o nouă dronă a fost doborâtă sâmbătă dimineață în spațiul aerian al țării. Incidentul a avut loc la ora 08:30, la aproximativ 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe, din Delta Dunării.
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