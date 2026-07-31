O delegație a oierilor protestatari, primită la Palatul Victoria

Vicepremierul Tánczos Barna a anunțat că solicitările fermierilor vor fi analizate cu prioritate.
Vicepremierul Tánczos Barna a primit joi, la Palatul Victoria, o delegație a crescătorilor de ovine care au protestat în Capitală.
Au fost analizate măsurile necesare pentru depășirea crizei din sector, reluarea exporturilor și compensarea pierderilor suferite de fermieri din cauza pestei micilor rumegătoare.
Potrivit Guvernului, principalele revendicări ale oierilor au fost schimbarea președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, acuzat de lipsa dialogului, precum și adoptarea urgentă a unor soluții pentru sector.
Mandatat de premierul Ilie Bolojan să poarte discuțiile, Tánczos Barna a anunțat că solicitările fermierilor vor fi analizate cu prioritate.
Vicepremierul a precizat că ANSVSA trebuie să finalizeze un plan de măsuri pentru îmbunătățirea trasabilității animalelor și a controlului circulației acestora, astfel încât România să demonstreze că poate gestiona eficient riscurile privind răspândirea bolilor și să creeze condițiile necesare pentru reluarea exporturilor.
O echipă de experți ai ANSVSA și ai mediului academic urmează să prezinte planul pentru ieșirea din criză.
Documentul va fi discutat săptămâna viitoare cu reprezentanții fermierilor, Colegiul Medicilor Veterinari și experții Comisiei Europene, înainte de a fi transmis oficial instituției europene.
Tánczos Barna a mai anunțat că o decizie în ceea ce privește conducerea ANSVSA va fi luată de Guvern în cel mai scurt timp.
Alexandru Bociu a transmis, joi, că nu are niciun motiv să îşi dea demisia, precizând că în timpul mandatului său România a revenit pe primul loc în Europa la exportul de ovine şi caprine.
Protestul crescătorilor de ovine a fost marcat de incidente.
La Piața Presei, manifestanții s-au îmbrâncit cu jandarmii. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene după ce mai multe persoane au aruncat cu obiecte și au încercat să îndepărteze gardurile de protecție.
Ulterior, participanții au pornit în marș spre Piața Victoriei.
Amenzi pentru tulburarea ordinii publice
Jandarmii bucureșteni anunță că au dat în total 10 amenzi pentru încălcarea unor norme de convieţuire socială şi a ordinii şi liniştii publice.
Două sancțiuni date au valoarea de 600 de lei şi alte 8 amenzi se ridică 1.600 de lei.
"În urma încălcării cadrului legal în vigoare, jandarmii au aplicat 10 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 2.200 de lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61 din 1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, astfel: 2 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 600 de lei, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 23; 8 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.600 de lei, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 1", a transmis, joi seară, Jandarmeria Capitalei.
În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancţionarea altor persoane care au provocat forţele de ordine, au aruncat cu obiecte contondente, au exercitat presiuni asupra dispozitivului de jandarmi şi au incitat la violenţă, încălcând legea.