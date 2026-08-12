Cernavodă, deconectată complet. După ora 11:00, producția nucleară a România a ajuns la zero. Se așteaptă creșterea importurilor la ore de vârf

Publicat 13 aug. 2026, 00:20 Actualizat 13 aug. 2026, 12:44 Sursă Realitatea PLUS

Centrala de la Cernavodă a fost deconectată complet de la rețeaua națională. După ora 11:00, instrumentele de monitorizare în timp real a producției și transferurilor de energie din România au consemnat că inputul centralei nucleare electrice de la Cernavodă a devenit zero. România se pregătește acum de importuri record, cel mai probabil mai scumpe, în special la orele de vârf. Totul se întâmplă pe fondul secetei extreme de pe Dunăre, dar și al eșecului operațiunilor de dragare a fluviului, pentru care Guvernul Bolojan a alocat milioane de lei.

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