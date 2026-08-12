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Economie· 2 min citire
Cernavodă, deconectată complet. După ora 11:00, producția nucleară a România a ajuns la zero. Se așteaptă creșterea importurilor la ore de vârf
Reactorul 2 de la Cernavodă
Publicat13 aug. 2026, 00:20
Actualizat13 aug. 2026, 12:44
SursăRealitatea PLUS
Centrala de la Cernavodă a fost deconectată complet de la rețeaua națională. După ora 11:00, instrumentele de monitorizare în timp real a producției și transferurilor de energie din România au consemnat că inputul centralei nucleare electrice de la Cernavodă a devenit zero. România se pregătește acum de importuri record, cel mai probabil mai scumpe, în special la orele de vârf. Totul se întâmplă pe fondul secetei extreme de pe Dunăre, dar și al eșecului operațiunilor de dragare a fluviului, pentru care Guvernul Bolojan a alocat milioane de lei.
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