Advertising
Economie· 1 min citire
CCR stinge lumina! Ce măsuri ia Curtea Constituțională pentru a face economie la energie
CCR
Curtea Constituțională a României a anunțat că va reduce voluntar consumul de energie electrică până la 31 august, în contextul presiunii asupra Sistemului Energetic Național și al debitului extrem de scăzut al Dunării. Decizia vine după apelul Ministerului Energiei pentru diminuarea consumului în perioadele de vârf.
Citește și
- 08:20Avertismentul lui Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei: „Nu este ceva ce poate fi tratat cu declarații liniștitoare”
- 07:02Reactorul 2 de la Cernavodă se oprește. România, la mâna importurilor: energia pierdută va fi cumpărată
- 23:25Reportaj‑eveniment marca Realitatea PLUS din Centrala de la Cernavodă, realizat cu câteva ore înainte de oprirea reactorului 2
- 16:14Noua taxă europeană începe să-și arate efectele: comenzile de pe Temu, Shein și AliExpress s-au prăbușit
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News