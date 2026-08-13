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Economie· 2 min citire
Alerte la pompă: Benzina și motorina s-au scumpit din nou! Cât costă un litru de carburant joi, 13 august
Foto/Profimedia
Publicat13 aug. 2026, 09:31
SursăRealitatea.Net
Val de scumpiri de la o zi la alta la benzinăriile din țară. În ultimele 24 de ore, tariful pentru un litru de benzină a crescut vertiginos cu aproximativ 20 de bani, în timp ce motorina s-a scumpit cu aproape 15 bani, punând o nouă presiune pe buzunarele șoferilor.
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