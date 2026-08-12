Advertising
Actualitate· 1 min citire
Alertă hidrologică. Cod galben de viituri şi inundaţii locale în şapte judeţe-HARTĂ
FOTO: Arhivă
Publicat12 aug. 2026, 12:12
Actualizat12 aug. 2026, 12:13
SursăRealitatea.Net
Hidrologii au emis, miercuri, o atenţionare Cod galben de viituri şi posibile inundaţii locale, valabilă de la ora 13.00 până joi dimineaţă, la ora 09.00, și vizează anumite sectoare de râuri din bazinele hidrografice Jiu, Olt, Argeș și Ialomița, aflate pe raza a șapte județe.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:27Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția
- 20:40David Popovici, dezvăluire după aurul de la Paris: „Am pus presiune pe mine să-l întrec pe rus”
- 20:04DAVID POPOVICI, URIAȘ! Românul a cucerit aurul european la 100 m liber și a scris istorie la Paris
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News