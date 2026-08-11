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România mai deschide până la 100 km de autostradă. Anunțul făcut de ministrul Transporturilor
Autostradă
România ar putea încheia anul 2026 cu până la 100 de kilometri noi de autostradă dați în circulație, iar cea mai mare parte a acestora ar urma să fie pe Autostrada Transilvania.
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