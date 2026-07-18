Advertising
Politica· 1 min citire
Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan, reacție după anunțul lui Ilie Bolojan privind contoarele inteligente și capacitățile de stocare a energiei
Bogdan Ivan
Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a afirmat sâmbătă, după anunțul premierului Ilie Bolojan privind contoarele inteligente și capacitățile de stocare a energiei, că se bucură că două proiecte pe care le-a inițiat în mandatul său au fost continuate și lansate.
Citește și
- 07:50NATO condamnă încălcările spațiului aerian al României și Poloniei: Rusia este responsabilă
- 07:45Ucraina anunță pagube importante în portul militar Novorossiisk, unde Rusia și-a mutat o parte din Flota Mării Negre
- 07:35„Doar bucăți de polistiren” - replica Rusiei după doborârea dronelor. Ana Maria Păcuraru explică miza
- 21:20Anca Alexandrescu: „Până în 2028 e drum lung și se vor întâmpla foarte multe lucruri”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News