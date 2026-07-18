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Economie· 2 min citire
Industria auto românească a pierdut 18.100 de angajați în 16 luni
mașină
Numărul angajaților din fabricile românești de autovehicule și componente scade constant, fără a fi un episod izolat.
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