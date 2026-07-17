Advertising
Politica· 1 min citire
Sorin Grindeanu, pe urmele legii salarizării:”Proiectul lipsește” -VIDEO
FOTO: Arhivă
Publicat17 iul. 2026, 10:41
SursăRealitatea.Net
Scandal pe reforma salarizării. Sorin Grindeanu îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că solicită sprijin pentru Legea salarizării înainte ca proiectul să fie depus oficial în Parlament. Pentru a-și susține afirmațiile, liderul PSD s-a deplasat la Registratura Camerei Deputaților, unde a verificat, împreună cu angajatele instituției, dacă documentul a fost înregistrat.
Citește și
- 09:06George Simion, mesaj crucial pentru fermieri: ”Un guvern provizoriu nu poate să aducă stabilitate țării”
- 08:48Diana Buzoianu despre criza de pe Dunăre: "Dacă s-ar fi făcut lucrări, astăzi eram într-un cu totul alt scenariu"
- 08:47Volodimir Zelenski cere SUA mai multe sisteme Patriot: ”Vom distruge toate rachetele balistice ale Rusiei”
- 07:50NATO condamnă încălcările spațiului aerian al României și Poloniei: Rusia este responsabilă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News