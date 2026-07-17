Tudorel Toader aruncă în aer discuțiile pe legea salarizării: „Guvernul nu are capacitate juridică să trimită proiectul în Parlament!”

Fostul ministru al Justiției și fost judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, a lansat o serie de critici dure, în exclusivitate la Realitatea Plus, cu privire la modul în care se promovează noua lege a salarizării unitare (jalon PNRR).
Fostul ministru al Justiției atrage atenția asupra unei probleme constituționale majore și acuză actuala putere că mimează dezbaterea, blocând dreptul parlamentarilor de a depune amendamente.
„Guvernul n-are competență!” Constituția interzice trimiterea proiectului
Miezul problemei semnalate de fostul ministru al Justiției vizează direct legitimitatea constituțională a Executivului condus în regim interimar. Tudorel Toader pune sub semnul întrebării capacitatea juridică a acestui Cabinet de a iniția o astfel de reformă.
„Problema e alta aici. Dacă Guvernul acesta, cu capacitate juridică restrânsă, are competența să adopte și să trimită un proiect de lege în Parlament? Constituția ne spune că nu! Că nu are voie”, a declarat Tudorel Toader, în exclusivitate la Realitatea Plus.
Conform explicațiilor sale, un executiv interimar nu dispune de drepturi depline pentru a promova legi noi de o asemenea anvergură. Chiar dacă un parlamentar poate pune ulterior amendamente, viciul de procedură de la care se pornește afectează întregul demers.
O dezbatere fantomă: „Doar auzim pe aici că e mai scumpă!”
Tudorel Toader acuză partidele aflate la guvernare că poartă discuții pe un text pe care parlamentarii nici măcar nu îl au pe masă în mod oficial, ceea ce blochează procesul democratic de legiferare.
Amendamente blocate: „Ei doar vorbesc — și mă refer la cei de la putere. Nu o înregistrează la Parlament ca eu, în calitate de parlamentar, să am posibilitatea să depun amendamente. Aici e discuția, aici e fundul problemei.”
Lipsă de transparență: „Nimeni nu a văzut inițiativa asta! Doar auzim pe aici, pe colo, că există o inițiativă legislativă. Auzim că e mai scumpă decât astalaltă... Eu, de exemplu, abia aștept să depun amendamente, dar nu am unde.”
Conflict social artificial: Fostul ministru avertizează că această lipsă de transparență „creează, pe viitor, conflict în spațiul public”.
Misiunea parlamentarilor este de a legifera, nu de a face comentarii la televizor
În final, Tudorel Toader a ținut să le reamintească actualilor aleși că rolul lor este să utilizeze pârghiile din Parlament, nu să se comporte ca niște simpli spectatori sau comentatori politici.
„Parlamentarii au la dispoziție instrumente legislative pentru a critica. Până în momentul în care legea se află în dezbatere, ei trebuie să aducă amendamente în comisiile de specialitate, astfel încât să adopte soluțiile legislative cele mai adecvate. Sigur că misiunea pe care o are un legislator este cu totul alta decât aceea de a formula doar niște critici punctuale în spațiul public.”, conchide fostul ministru al Justiției.