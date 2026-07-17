Advertising
Politica· 1 min citire
Piperea, ironic: "Toată baza de date privind PNRR a fost ștearsă de hackeri. Evident, vor fi ruși...”
Gheorghe Piperea
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a fost ținta unui atac cibernetic de amploare joi, 16 iulie, potrivit unor surse din cadrul instituției.
Citește și
- 08:48Diana Buzoianu despre criza de pe Dunăre: "Dacă s-ar fi făcut lucrări, astăzi eram într-un cu totul alt scenariu"
- 08:47Volodimir Zelenski cere SUA mai multe sisteme Patriot: ”Vom distruge toate rachetele balistice ale Rusiei”
- 07:50NATO condamnă încălcările spațiului aerian al României și Poloniei: Rusia este responsabilă
- 07:45Ucraina anunță pagube importante în portul militar Novorossiisk, unde Rusia și-a mutat o parte din Flota Mării Negre
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News