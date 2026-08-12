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Economie· 1 min citire
Fără cuptor, mașină de spălat sau încărcarea mașinii electrice la orele de vârf. Cum vrea Bolojan să facă românii economie
Publicat12 aug. 2026, 14:06
SursăRealitatea PLUS
Premierul demis le cere românilor să reducă voluntar consumul de energie electrică, în special în intervalul 19:00 - 23:00, când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. Recomandările vizează atât folosirea electrocasnicelor mari, cât și încărcarea mașinilor electrice sau utilizarea aerului condiționat.
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