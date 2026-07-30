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Actualitate· 2 min citire
ANP dezvăluie cronologia atacului informatic. Modul în care hackerii au pătruns în rețea rămâne necunoscut
Atac cibernetic ANP
Publicat30 iul. 2026, 13:48
Sursărealitatea.net
Administrația Națională a Penitenciarelor a prezentat joi primele informații despre atacul cibernetic care i-a afectat sistemele informatice. Atacul a început în noaptea de 28 spre 29 iulie, iar procesul de criptare a datelor a fost observat în jurul orei 07:00. Până la ora 10:00, toate echipamentele din unitățile aflate în subordinea ANP fuseseră deconectate fizic.
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