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Politica· 2 min citire
Drone ucrainene au lovit un terminal rusesc de cereale în Strâmtoarea Kerci
Drone ucrainene
Publicat30 iul. 2026, 14:26
Sursărealitatea.net
Drone ucrainene au produs 'pagube semnificative' unui terminal major de export de grâu din portul rusesc Taman din Strâmtoarea Kerci care leagă Marea Neagră şi Marea Azov, a declarat o sursă de pe piaţa de agricultură joi pentru Reuters.
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