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Politica· 1 min citire
Legea integrității, „mutilat” politic. Radu Marinescu: Guvernul recunoaște, PSD depune amendamente
Radu Marinescu
Publicat23 iul. 2026, 22:20
SursăRealitatea.net
Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, susține că declarația de presă a premierului privind legile integrității confirmă acuzațiile publice formulate de PSD legate de modul în care a fost modificat proiectul.
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