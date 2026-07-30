Advertising
Actualitate· 1 min citire
Tragedie în Timiș! O femeie de 36 de ani a murit după ce mașina i-a fost spulberată de tren
Poliție
O femeie în vârstă de 36 de ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident produs la o trecere la nivel cu calea ferată din județul Timiș. Autoturismul pe care îl conducea a fost lovit de un tren, după ce aceasta ar fi încercat să traverseze șinele fără să se asigure corespunzător.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 07:43Regulament nou la Eurovision. Se aplică din 2027
- 07:11Alertă aeriană în România: Cinci drone, detectate de radare. Una a pătruns în spațiul aerian național: a fost emis RO-ALERT
- 21:27Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News