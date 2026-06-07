Medic găsit mort în toaleta Spitalului de Urgențe Floreasca. Ce ipoteză au anchetatorii
Spitalul Floreasca
Tragedie la Spitalul Floreasca din București. Un medic rezident a fost găsit fără viață, în toaleta unității medicale, după ce colegii au observat că dispăruse la câteva ore după intrarea în gardă.
Echipajele medicale au încercat să îl resusciteze, însă fără succes. Cauza morții ar fi o supradoză autoinjectată, spun anchetatorii.
Medicul era apreciat de colegi și nu avea probleme la spital. Acesta avea doi copii mici, de până în trei ani. 46 de medici au murit până acum în timpul gărzilor.
Cel mai cunoscut este cel al medicului Ștefania Szabo, chirurg și director medical la Spitalul Județean Buzău, din octombrie 2025.
Din păcate, și consumul de substanțe stupefiante a crescut în rândul personalului medical, cel mai recent fiind cazul unui medic anestezist suprins în flagrant când își injecta morfină.
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