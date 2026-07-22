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Actualitate· 2 min citire
Scandal uriaș pe ora de Religie. USR le cere părinților să nu-și mai înscrie copiii, Patriarhia reacționează dur
Publicat22 iul. 2026, 10:46
SursăRealitatea PLUS
Credința, una dintre valorile care au ținut unită această națiune în cele mai grele momente ale istoriei, ajunge din nou în centrul unei dispute aprinse. USR le cere public părinților să nu-și mai înscrie copiii la ora de Religie, pentru că disciplina a devenit una inutilă, iar timpul ar putea fi folosit altfel, conform Realitatea PLUS.
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