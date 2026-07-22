Advertising
Actualitate· 2 min citire
Admitere liceu 2026: Rezultatele repartizării computerizate. Actele necesare și calendarul înscrierilor
Elevi
Publicat22 iul. 2026, 08:07
SursăRealitatea.net
Miercuri, 22 iulie, se vor publicate rezultatele repartizării computerizate la liceu pentru absolvenții claselor a VIII-a, disponibile pe platforma admitere.edu.ro și la avizierele școlilor. Elevii admiși au la dispoziție perioada 23-28 iulie pentru a-și depune dosarele de înscriere la instituțiile de învățământ unde au obținut un loc.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:27Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția
- 20:40David Popovici, dezvăluire după aurul de la Paris: „Am pus presiune pe mine să-l întrec pe rus”
- 20:04DAVID POPOVICI, URIAȘ! Românul a cucerit aurul european la 100 m liber și a scris istorie la Paris
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News