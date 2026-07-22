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Admitere la liceu / MEC: 99,89% dintre elevi - repartizaţi computerizat în prima etapă
Admitere la liceu
Publicat22 iul. 2026, 10:39
Sursărealitatea.net
Rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal a absolvenţilor clasei a VIII-a care au susţinut Evaluarea Naţională au fost publicate miercuri, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
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