Advertising
Actualitate· 2 min citire
Navele, somate să ocolească zona unde se află petrolierul. DSU:”Nu putem interveni din cauza pericolului de explozie”
Publicat21 iul. 2026, 11:38
Actualizat21 iul. 2026, 11:45
SursăRealitatea PLUS
Purtătorul de cuvânt al DSU, Bogdan Toma, a declarat marți, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că incendiul de pe nava GAS LISBON nu poate fi stins din cauza încărcăturii extrem de inflamabile și a pericolului major de explozie. Potrivit lui, autoritățile au transmis avertizări tuturor navelor din zonă să evite perimetrul incidentului.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 07:43Regulament nou la Eurovision. Se aplică din 2027
- 07:11Alertă aeriană în România: Cinci drone, detectate de radare. Una a pătruns în spațiul aerian național: a fost emis RO-ALERT
- 21:27Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News