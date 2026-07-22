Advertising
Actualitate· 2 min citire
Bilanțul cutremurelor din Venezuela a ajuns la 5.346 de morți. Peste 23.000 de oameni au rămas fără locuințe
Cutremur Venezuela
Publicat22 iul. 2026, 08:03
SursăRealitatea.net
Bilanțul cutremurelor puternice care au lovit Venezuela pe 24 iunie a ajuns la 5.346 de morți. Potrivit celui mai recent raport al autorităților, numărul răniților se menține la 16.740, iar operațiunile de căutare continuă în zonele afectate.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:35Misiuni dificile pentru pompierii din Prahova. Zeci de intervenții după ploaia torențială, o bătrână salvată din casa inundată-FOTO
- 11:31Rezultatele repartizării la liceu 2026: peste 33.600 de locuri au rămas libere după prima etapă
- 10:46Scandal uriaș pe ora de Religie. USR le cere părinților să nu-și mai înscrie copiii, Patriarhia reacționează dur
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News