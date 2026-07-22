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Actualitate· 1 min citire
Misiuni dificile pentru pompierii din Prahova. Zeci de intervenții după ploaia torențială, o bătrână salvată din casa inundată-FOTO
FOTO: ISU Prahova
Publicat22 iul. 2026, 11:35
Actualizat22 iul. 2026, 11:39
SursăRealitatea.Net
Ploile au făcut din nou ravagii în județul Prahova. Pompierii au intervenit miercuri dimineață în aproape 30 de situații pentru gestionarea efectelor produse de precipitațiile torențiale, care au provocat inundații și alte probleme în mai multe localități.
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