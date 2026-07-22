Advertising
Actualitate· 2 min citire
Inundații puternice în Ploiești, după ploile torențiale: apa a intrat în gospodării și a depășit nivelul genunchilor
Publicat22 iul. 2026, 13:56
SursăRealitatea PLUS
Ploile torențiale au provocat din nou inundații puternice în Prahova, unul dintre județele deja afectate de furtunile din ultimele zile. În mai multe zone din Ploiești, apa a intrat în curți și gospodării, iar pe unele străzi a depășit nivelul genunchilor, potrivit Realitatea PLUS.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 07:11Alertă aeriană în România: Cinci drone, detectate de radare. Una a pătruns în spațiul aerian național: a fost emis RO-ALERT
- 21:27Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția
- 20:40David Popovici, dezvăluire după aurul de la Paris: „Am pus presiune pe mine să-l întrec pe rus”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News