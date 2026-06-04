Marta Kos: Moldova ar putea încheia negocierile cu UE până în 2028, dar „mai este mult de lucru”

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, s-a declarat optimistă în privința parcursului european al Republicii Moldova, apreciind că țara ar putea finaliza negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în 2028. Totuși, oficialul european a subliniat că procesul rămâne complex și că sunt necesare în continuare reforme consistente.

Aflată la Chișinău, Marta Kos a evidențiat progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană, inclusiv în ceea ce privește pregătirea tehnică pentru deschiderea negocierilor pe capitole.

Ea a arătat că deschiderea primului cluster de negocieri ar putea avea loc în perioada următoare, în funcție de deciziile statelor membre ale Uniunii Europene.

Și președinta Maia Sandu a transmis că Republica Moldova este pregătită pentru următorul pas în procesul de aderare, subliniind că reformele în curs încep deja să aibă efecte vizibile în economie, prin atragerea investițiilor și creșterea încrederii mediului internațional de afaceri.

Comisarul european a apreciat ritmul reformelor de la Chișinău, menționând că Republica Moldova a înregistrat un progres semnificativ în evaluările Comisiei Europene și că este printre statele candidate cu una dintre cele mai bune evoluții recente.

Totodată, Marta Kos a atras atenția că procesul de aderare depinde nu doar de calendar, ci și de implementarea reformelor și de consensul statelor membre, subliniind că „mai este mult de lucru”, chiar dacă perspectivele rămân favorabile.