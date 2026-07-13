Viorel Pașca, administratorul azilelor ilegale, află astăzi dacă merge sau nu în arest

Publicat 13 iul. 2026, 07:47 Actualizat 13 iul. 2026, 07:54 Sursă Realitatea PLUS

Zi crucială pentru Viorel Pașca, patronul azilelor groazei. Acesta află dacă va ajunge după gratii pentru 30 de zile, iar ancheta în cazul său ar putea să se extindă! Procurorii au descoperit în urma perchezițiilor peste 5.000 de sedative foarte puternice. Potrivit surselor, angajații le administrau chiar și beneficiarilor care nu aveau indicație medicală pentru astfel de medicamente. De asemenea, oamenii legii iau în calcul inclusiv exhumarea în cimitirul cu sute de cruci puse de Pașca.

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