Advertising
Actualitate· 1 min citire
Grevă în peste 500 de spitale din țară, luni. Revoltă față de noua lege a salarizării, medicii își întrerup activitatea timp de două ore
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat19 iul. 2026, 12:02
SursăRealitatea PLUS
Activitatea în peste 500 de spitale din România va fi întreruptă luni, timp de două ore, în cadrul unui protest organizat de sindicatele din sistemul sanitar, care contestă noua formă a proiectului de lege privind salarizarea și condițiile de acordare a sporurilor.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 07:11Alertă aeriană în România: Cinci drone, detectate de radare. Una a pătruns în spațiul aerian național: a fost emis RO-ALERT
- 21:27Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția
- 20:40David Popovici, dezvăluire după aurul de la Paris: „Am pus presiune pe mine să-l întrec pe rus”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News