Politica· 1 min citire

Săptămână crucială pentru noul guvern. Nicușor Dan ar putea convoca noi discuții cu partidele

Nicușor Dan (Inquam)

Nicușor Dan (Inquam)

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat19 iul. 2026, 11:35
SursăRealitatea PLUS

Urmează o săptămână de foc! Liderii partidelor ar putea fi chemați din nou la Palatul Cotroceni de către președinte pentru discuții despre proiectele care trebuie adoptate, dar și despre formarea noului Guvern. Potrivit unor surse, cel mai devreme țara noastră ar putea avea un Guvern cu puteri depline la final de august, dar șansele ca Ilie Bolojan să rămână în continuare la putere până în septembrie sunt uriașe. Jurnalistul Realitatea PLUS, Angelo Ardelean, a urmărit cele mai noi evoluții.

Șeful statului subliniază că așteaptă mai multă înțelegere din partea partidelor și afirmă că nu va înainta un nume de premier până când nu va exista un acord clar privind formarea unei majorități care să susțină viitorul executiv.

În discuțiile privind noua formulă de guvernare, Nicușor Dan preferă un guvern de armistițiu, complet tehnocrat. Este analizată însă și o variantă mixtă, cu miniștri tehnocrați și miniștri proveniți din partidele care ar urma să susțină această formulă.

De cealaltă parte, a fost pusă pe masa negocierilor și varianta unui guvern minoritar, susținută de democrați, care își doresc să fie primii la putere. Partidul Național Liberal se opune și susține că Dacri Mureșan ar trebui propus ca premier, iar liberalii să fie cei care guvernează primii.

Un element important în negocieri îl reprezintă proiectele PNL care trebuie să ajungă în Parlament. Sursele noastre indică faptul că ar putea fi convocată o sesiune extraordinară pe 27 iulie.

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