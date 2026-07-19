Advertising
Actualitate· 1 min citire
SUA a lansat noi atacuri aeriene împotriva Iranului, după uciderii a doi militari americani
Avion de luptă american (Profimedia)
Publicat19 iul. 2026, 07:10
Sursărealitatea.net
Statele Unite au declanșat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, o nouă serie de bombardamente asupra unor ținte iraniene, măsură anunțată ca răspuns la moartea a doi militari americani și dispariția unui al treilea în atacurile atribuite Iranului în Iordania.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 07:43Regulament nou la Eurovision. Se aplică din 2027
- 07:11Alertă aeriană în România: Cinci drone, detectate de radare. Una a pătruns în spațiul aerian național: a fost emis RO-ALERT
- 21:27Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News