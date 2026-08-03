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Actualitate· 2 min citire
O adolescentă de 17 ani, din Covasna, a lovit un polițist în cap cu o bâtă
Adolescenta violenta Covasna
Publicat3 aug. 2026, 13:41
Sursărealitatea.net
O tânără în vârstă de 17 ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile pentru ultraj, după ce a lovit din spate un agent de poliție cu o bâtă din lemn, în timpul unei intervenții, în noaptea de 31 iulie în comuna Bodoc. Polițistul de 34 de ani a suferit leziuni ce necesită până la 9 zile de îngrijiri medicale.
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