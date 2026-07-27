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Politica· 2 min citire
Lazarus, atac devastator: „S-a întrunit Parlamentul. Credeți că pentru guvern!?... minciuni și găinării”
Luis Lazarus
Europarlamentarul Luis Lazarus lansează un atac extrem de dur la adresa politicienilor, chiar în ziua în care Parlamentul s-a reunit într-o sesiune extraordinară pentru a vota reglementări menite să deblocheze capitole din PNRR. În opinia lui, întregul demers este un populism fără efect real pentru românii de rând.
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