Petrolier în flăcări după un atac în Strâmtoarea Ormuz

Un petrolier aflat în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz - una dintre cele mai importante rute energetice din lume - a fost lovit marți dimineață de un proiectil și a luat foc. Incidentul are loc într-un moment de tensiuni extreme în regiune, în timp ce negocierile dintre Statele Unite și Iran sunt blocate, iar riscul unei noi escaladări militare crește.
Un petrolier care naviga în largul coastelor Omanului, în Strâmtoarea Ormuz, a fost lovit de un proiectil și a izbucnit în flăcări marți dimineață, potrivit informațiilor transmise de armata britanică și citate de Associated Press.
Incidentul reprezintă cel mai recent atac asupra unei nave comerciale care tranzitează această zonă strategică, considerată unul dintre cele mai importante culoare maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale. În perioadele de pace, aproximativ o cincime din comerțul global cu petrol și gaze trece prin Strâmtoarea Ormuz.
Iranul susține că nava a ignorat avertismentele
Televiziunea de stat iraniană a afirmat că nava, un petrolier care transporta gaz natural lichefiat, ar fi fost atacată după ce a ignorat avertismentele autorităților iraniene privind ruta de navigație.
Deși Teheranul nu și-a asumat în mod direct responsabilitatea pentru atac, autoritățile iraniene au susținut în repetate rânduri că doar traseul maritim aprobat de Iran este sigur pentru navele comerciale.
În trecut, Iranul a fost acuzat că a vizat nave care au ales să navigheze pe rute apropiate de țărmul Omanului, în afara coridorului indicat de autoritățile iraniene.
Negocierile dintre SUA și Iran, în impas
Atacul are loc în contextul în care Statele Unite încearcă să mențină dialogul cu Iranul pentru reluarea circulației normale prin Strâmtoarea Ormuz, limitarea programului nuclear iranian și încheierea conflictului izbucnit pe 28 februarie.
Până în prezent, însă, atacurile asupra navelor comerciale au fost urmate de lovituri de represalii ale armatei americane, iar Iranul a răspuns prin atacuri asupra unor state arabe din Golf, alimentând temerile privind extinderea conflictului în întreaga regiune.
Potrivit informațiilor disponibile, negocierile dintre Washington și Teheran sunt suspendate și ar urma să fie reluate abia după înmormântarea fostului lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.
Cereri de răzbunare la funeraliile lui Ali Khamenei
În cursul nopții, autoritățile iraniene au transportat trupul neînsuflețit al lui Ali Khamenei în orașul sfânt Qom, unul dintre cele mai importante centre religioase șiite.
Marți, mii de persoane au participat la ceremonia de omagiere, iar imaginile difuzate din Iran au surprins mulțimi care scandau sloganuri ostile la adresa Statelor Unite și a președintelui american Donald Trump.
În acest context, atacul asupra petrolierului amplifică incertitudinea privind securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz și ridică noi semne de întrebare asupra perspectivelor de detensionare a relațiilor dintre Iran și Statele Unite.