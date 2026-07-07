Cod galben de vijelii și ploi torențiale în România. ANM anunță rafale de peste 80 km/h și grindină - HARTA

Ploi torențiale în intervale scurte de timp, anunță ANM.
Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări de cod galben pentru instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și vijelii. Primul mesaj este valabil din seara zilei de marți, 7 iulie, de la ora 23:00, până miercuri, 8 iulie, la ora 12:00, și vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei.
A doua atenționare intră în vigoare miercuri, 8 iulie, la ora 12:00, și este valabilă până la ora 23:00. În acest interval, instabilitatea atmosferică se va extinde în cea mai mare parte a țării, iar meteorologii anunță vânt puternic, vijelii, averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni.
Cod galben în noaptea de marți spre miercuri
Primul cod galben emis de ANM vizează intervalul 7 iulie, ora 23:00, până pe 8 iulie, ora 12:00. În acest interval, fenomenele de instabilitate atmosferică vor afecta Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei. În aceste zone, vremea se va schimba rapid, iar episoadele de vânt puternic pot apărea însoțite de ploi și descărcări electrice.
Meteorologii anunță intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze de 50 până la 70 km/h. Pe arii restrânse vor fi și averse, iar cantitățile de apă pot ajunge la 15 până la 25 l/mp. Chiar dacă valorile nu sunt foarte mari peste tot, ploile pot fi intense pe perioade scurte, iar vântul poate crea probleme în zonele expuse.
ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi prezente și înainte de intrarea în vigoare a primului cod galben. În după-amiaza și seara zilei de marți, 7 iulie, astfel de fenomene sunt așteptate local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și nordul Munteniei.
Izolat, instabilitatea poate apărea și în restul țării. Asta înseamnă că, deși atenționarea principală începe la ora 23:00, vremea poate deveni instabilă mai devreme în mai multe regiuni. Sunt posibile episoade cu vânt, ploi de scurtă durată și descărcări electrice, în funcție de evoluția locală a norilor de furtună.
Miercuri, vijeliile se extind în mare parte din țară
A doua atenționare de cod galben este valabilă miercuri, 8 iulie, între orele 12:00 și 23:00. În acest interval, instabilitatea atmosferică va cuprinde cea mai mare parte a țării, iar fenomenele vor fi mai intense în unele zone. ANM anunță intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50 până la 70 km/h.
Pe arii restrânse, rafalele pot depăși 80 km/h. Vor fi și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametre de 1 până la 3 cm. Fenomenele pot apărea rapid, iar în zonele în care vijeliile vor fi mai puternice pot exista probleme legate de copaci rupți, obiecte luate de vânt sau trafic îngreunat.
Ploi torențiale în intervale scurte de timp
Meteorologii avertizează că ploile pot aduce cantități importante de apă într-un timp foarte scurt. În intervale de 1 până la 3 ore, se pot acumula 15 până la 20 l/mp, iar izolat cantitățile pot depăși 30 până la 40 l/mp. Astfel de episoade pot duce la acumulări rapide de apă, mai ales în zonele joase sau în localitățile unde sistemele de canalizare sunt suprasolicitate.
Aversele vor fi însoțite, pe alocuri, de descărcări electrice și grindină. Chiar dacă nu toate zonele vor fi afectate la fel, ANM atrage atenția că fenomenele pot avea caracter local, dar intens. Din acest motiv, vremea trebuie urmărită pe parcursul zilei de miercuri, mai ales în zonele în care norii de furtună se dezvoltă rapid.