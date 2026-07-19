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Sport· 1 min citire
Cupa Mondială 2026. Mesajul lui Lionel Messi înaintea finalei cu Spania
Lionel Messi
Publicat19 iul. 2026, 14:28
Actualizat19 iul. 2026, 14:33
Lionel Messi a transmis că Argentina „a scris deja o poveste pe care nimeni nu o mai poate șterge” înaintea finalei Cupei Mondiale 2026 cu Spania, programată astăzi, de la ora 22:00.
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