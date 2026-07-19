Selecționerul Franței, Didier Deschamps, își asumă vina pentru eșecul Franței în fața Angliei

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 iul. 2026, 07:22

Didier Deschamps și-a asumat întreaga responsabilitate pentru prestația slabă a Franței din prima repriză a meciului cu Anglia, pierdut cu 4-6 în finala mică a Campionatului Mondial 2026, potrivit Reuters.

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