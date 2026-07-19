Advertising
Sport· 2 min citire
Selecționerul Franței, Didier Deschamps, își asumă vina pentru eșecul Franței în fața Angliei
Didier Deschamps
Didier Deschamps și-a asumat întreaga responsabilitate pentru prestația slabă a Franței din prima repriză a meciului cu Anglia, pierdut cu 4-6 în finala mică a Campionatului Mondial 2026, potrivit Reuters.
Citește și
- 20:40David Popovici, dezvăluire după aurul de la Paris: „Am pus presiune pe mine să-l întrec pe rus”
- 20:04DAVID POPOVICI, URIAȘ! Românul a cucerit aurul european la 100 m liber și a scris istorie la Paris
- 18:47„Voi aduce jucători capabili să lupte!” Cosmin Olăroiu, reacție dură după eșecul cu 1-4 la meciul de debut
- 18:29Cristiano Ronaldo, mesaj emoționant pentru Lionel Messi după moartea tatălui său: „Rămâi puternic”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News